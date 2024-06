Europee, la paura e la speranza

L'opinione

A che Europa pensiamo di guardare andando alle urne o disertandole e così ingrossare il primo partito, quello dell’astensione per disaffezione o indolenza?

Irrilevante, intergovernativa o federale? Detta così richiama il claim della famosa acqua minerale: liscia, frizzante o…? Ciascuno ha il proprio gusto e può decidere cosa bere. Così anche sul futuro dell’Europa ciascuno può avere la propria idea e può fare liberamente le proprie scelte, prendendosene però le responsabilità. E allora a che Europa pensiamo di guardare andando alle urne o disertandole e così ingrossare il primo partito, quello dell’astensione per disaffezione o indolenza?

Gli scenari sono complessi ma in fondo no. Vogliamo una Unione sostanzialmente irrilevante di fronte al nuovo (dis)ordine mondiale, con una presidenza americana comunque debole, l’obliquità cinese, le ambizioni delle potenze non allineate, la prepotenza russa, la mina vagante mediorientale e l’incubo del fanatismo religioso? Ci accontentiamo di un’Europa semplicemente intergovernativa, dove l’unione di fatto è solo monetaria? La spinta solidaristica, infatti, si è chiusa insieme con la parentesi della pandemia, giacché subito dopo i 27 hanno ripreso a marciare in ordine sparso se non litigioso.Terza opzione: si punta ad avere una visione strategicamente federale, con una politica davvero comune anche e soprattutto sui nodi più importanti, dai diritti alla difesa e non soltanto sull’imposizione del diametro delle zucchine e sull’apertura alla farina di grilli, certo cosa altra rispetto a una politica agricola comunitaria?

Per tutto questo la paura e la speranza sono gli stati d’animo, i sentiment estremi e opposti con i quali ci approcciamo al voto di oggi e domani.