Il caso Salvini-Open Arms, lo stadio e l’aula di giustizia

Il commento

Si può discutere di migranti e di accoglienza, di regole e di flussi, di confini e Salvini, abbassando il volume dell’audio delle polemiche, del muro contro muro, che rimanda ai rumori propri delle curve da stadio piuttosto che a un dibattito su un tema nodale di questo arco temporale che coincide con il mondo che cambia, che è cambiato così tanto da richiedere semmai una visione transnazionale?Si potrebbe ma, a ben pensarci, a chi conviene tra quanti popolano l’affollato agone politico-giudiziario, sedendo su seggiolini opposti tra loro? Le risposte stanno nel sottofondo da stadio, appunto.

Al di là del contingente, il caso Salvini-Open Arms qualcosa comunque la insegna, la sottolinea. Intanto ci dice che non si può demandare a un’Aula di Giustizia la corretta gestione di un fatto epocale come la migrazione di interi popoli tra un continente e l’altro, intravedendo in un procedimento una scorciatoia per incidere su scelte che devono essere squisitamente politiche, con tutto il carico di responsabilità, in termini di etica, di morale o, soltanto più banalmente, di consensi che ciò comporta. La politica si contrasta con la politica, ma questo di cercare la via giudiziaria per trovare una sponda al proprio pensare è un vizio antico.