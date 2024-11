Violenza sulle donne, il dramma vero e il rituale fasullo di un solo giorno

Il parere

Cosa resta del 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne? Poco o nulla perchè a sipario calato tutto è come prima, ieri come oggi, oggi come domani

Rossosangue, il magnifico colore dei nostri tramonti siciliani, che non tramontano mai e si abbandonano alla notte come a una disiata amante. Il nostro però non è un tramonto sul mare, è un rossosangue di Donna nel dissennato palcoscenico della Vita che invoca sangue e dissanguata muore.Come ogni anno va “in scena” rossosangue Donna, il sipario si alza contemporaneamente ovunque, il 25 novembre. La facciata del dolore è salva, la facciata dell’Istituzione è salva, lo è davvero? No, nulla è salvo. Nemmeno il decoro nemmeno la finzione. A sipario calato tutto è come prima, ieri come oggi, oggi come domani. Un rituale fasullo di fasulla retorica tra i tanti che costellano la nostra agenda di Vita, vita da spettatori. Non da attori. Da spettatori di ultima fila, di cui è assolutamente irrilevante l’applauso alla pièce come pure il fischio.

Ma veramente va “in scena” la Donna il 25 novembre? O solo una simulazione, o solo un simulacro di Donna, per uno spettacolo “sociale” esangue, stantio, delegittimante, intollerabile proprio per quella Donna che, ammazzata scannata, non può protestare, non può, morta, gridare contro chi avrebbe potuto, anzi dovuto, salvare la sua vita, non garantirle il “palcoscenico” di una sera. La sua vita, patrimonio del mondo, del genere umano tutto, maschile e femminile, senza primogeniture.