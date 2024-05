A19, Enna isolata tutta l’estate. Sindaco Dipietro: «Saremo penalizzati dal punto di vista economico e culturale»

Viabilità

Svincoli da Catania e Palermo chiusi da martedì fino al 2 agosto

L’annunciata chiusura dello svincolo autostradale di Enna, in entrambe le direzioni ed i sensi di marcia, da martedì 7 maggio al 2 agosto per gli interventi di adeguamento sismico, seppur necessari non è stata ben accolta dal territorio ennese che da due anni vive un costante disagio iniziato prima con la chiusura, alternata nei sensi di marcia, del viadotto Euno, poi dello svincolo verso Catania (in entrata ed in uscita) e Palermo (solo in entrata nell’autostrada) ed ora della chiusura totale.

Il primo cittadino

Sul tema è intervenuto il sindaco di Enna Maurizio Dipietro non nascondendo la sua insoddisfazione. «Pur comprendendo l’indifferibilità dei lavori da eseguirsi sul viadotto Euno, indifferibilità certamente aggravata dall’insufficiente manutenzione degli ultimi decenni, non posso non esprimere il rammarico dell’amministrazione comunale per la gestione della vicenda».

Il sindaco ha quindi proseguito spiegando che «se anche non vi fosse stata dal punto di vista tecnico una soluzione meno gravosa di quella adottata, la tempistica scelta per “isolare” Enna dalla A19 non avrebbe potuto essere peggiore. Sono quindi stati evidenziati gli effetti negativi di questa chiusura: «I tre mesi previsti dal 7 maggio ai primi di agosto arrecheranno certo pregiudizio alle attività culturali/religiose previste proprio per tale periodo dell’anno, dalla settimana Federiciana ai festeggiamenti della Patrona Maria Santissima della Visitazione».