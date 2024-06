Arti culinarie e letterarie, intrecci ed emozioni

Accademia Italiana della Cucina di Enna

Un intreccio di arti culinarie e letterarie per l’Accademia Italiana della Cucina di Enna.

Ne “Il Gusto delle parole – La Cena” la sezione ennese guidata da Marina Taglialavore, insieme con la Società Dante Alighieri di Enna, ha incontrato numerosi ospiti per sottolineare quale intreccio ci sia fra la cucina e la letteratura, aspetto che anche di recente è stato approfondito in occasione di altri convegni ad hoc.

Taglialavore, dopo aver ringraziato Vittorio Sartorio, coordinatore e delegato di Ragusa, Cataldo Gualtiero della delegazione di Gela e Paolo Scarcella della delegazione di Messina e PieroColletta, presidente della Dante Alighieri (“per avere coinvolto la nostra delegazione in questa splendidaserata dedicata alla letteratura e alla cucina”) ha messo in evidenza il fatto che “Il gusto delle parole permette di unire due passioni fondamentali della nostra cultura: la letteratura e la cucina. Lepietanze, le preparazioni gastronomiche, non sono soltanto nutrimento per il corpo – aggiunge la delegata dell’Accademia della Cucina di Enna -, ma diventano, nelle mani degli scrittori e degli artisti nutrimento per l’anima e per la mente”.

“Attraverso le pagine di romanzi, racconti, poesie, il cibo assume un ruolo simbolico, spesso emozionale, capace di arricchire la narrazione e diregalare al lettore un’esperienza multisensoriale”.