Bomba d’acqua a Enna: allagamenti e persone evacuate (ma a Pergusa “torna” il lago)

maltempo

Vigili del fuoco al lavoro per diverse ore. Chiuse le piscine comunali

Allagamenti, cittadini evacuati e pure un piccolo specchio d’acqua che torna a scorgersi nel lago di Pergusa. Sono le conseguenze di un violento temporale che nel primo pomeriggio si è abbattuto ad Enna ed in particolare nella frazione pergusina provocando cadute di alberi ed anche problemi alle piscine comunali che resteranno chiuse per i prossimi giorni per consentire l’esecuzione ed il ripristino delle condizioni di balneabilità dell’acqua.

Necessario l’intervento dei vigili del fuoco e dell’ente corpo volontari della Protezione civile per evacuare circa quaranta persone tra i bagnanti rimasti bloccati nella piscina ed alcuni residenti nelle vicine villette.

L’acqua ha infatti raggiunto oltre ottanta centimetri. All’inizio riusciva a defluire correttamente ma il fango, le erbacce tagliate e abbandonate ai bordi della strada ed i rifiuti riversati a terra per il forte vento, hanno otturato le caditoie. Fino a tarda serata i vigili del fuoco sono stati a lavoro con le idrovore per liberare la strada dall’acqua.

Criticità alla viabilità anche nell’anello intorno all’autodromo per lo sversamento di fango dalle vicine collinette.

Enna non vedeva la pioggia da oltre tre mesi se si esclude la breve precipitazione registrata sabato.

L’abbondante pioggia ha portato qualche beneficio anche al lago duramente compito da una grave siccità che lo ha prosciugato portando all’avvio di una fase emergenzale. Proprio tre giorni fa la Regione ha istituito la Fondazione Lago di Pergusa assegnando anche 250 mila euro per la sua costituzione.