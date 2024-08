Colpo di mercato Enna, ecco Aldair Neto

Ufficiale il forte centrocampista portoghese

Adesso è ufficiale: un altro colpo di mercato in casa Enna perché alla corte del tecnico Peppe Pagana arriva Aldair Neto. Il 30enne centrocampista portoghese, che vanta esperienze non solo in Portogallo ma anche in Georgia, Ucraina e Macedonia, garantirà quantità e qualità in mezzo al campo e rappresenta una ulteriore ciliegina sulla torta per un Enna che si è rinforzata in ogni reparto in vista del suo ritorno in Serie D dopo 35 anni di assenza.

Una operazione importante, figlia del capillare lavoro svolto in queste settimane dal direttore sportivo Giuseppe Restuccia in sinergia con il tecnico Peppe Pagana e la Sport Managment Soccer dell’agente Domenico Panico.

“E noi siamo molto soddisfatti di quest’ultima operazione così come delle altre messe a segno dal nostro ds in sinergia con mister Pagana – hanno detto il presidente Luigi Stompo e il Dg Fabio Montesano – perché Aldair Neto ci garantirà ulteriore esperienza al servizio della nostra squadra oltre un grande apporto di quantità e qualità in mezzo al campo. Lo abbiamo visto all’opera in questi giorni e ci ha davvero impressionato. Stiamo facendo grandi sforzi sotto ogni punto di vista e adesso chiediamo alla città di rispondere perché a breve apriremo la campagna abbonamenti”.

Soddisfatto anche il giocatore che in un messaggio quasi telegrafico ha aggiunto: “Sono davvero soddisfatto di questa nuova opportunità in una bella piazza come Enna, non vedo l’ora di abbracciare tutti i tifosi allo stadio Gaeta”.