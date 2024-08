L’autostrada A19 sarà chiusa in entrambe le direzioni questa notte in prossimità dello svincolo di Enna

I lavori

La decisione per consentire la demolizione della campata numero 8 del sovrappasso

Autostrada chiusa in entrambe le direzioni questa notte in prossimità dello svincolo di Enna. La decisione per consentire la demolizione della campata numero 8 del sovrappasso autostradale in corrispondenza dello svincolo dove da circa un anno sono in corso i lavori di manutenzione. Dopo le due settimane di Ferragosto in cui lo svincolo ennese era rimasto parzialmente aperto, da qualche giorno era tornato ad essere chiuso con la ripresa dei lavori.Adesso l’intervento più delicato con i lavori che si svolgeranno nelle ore notturne per ridurre al minimo l’impatto sul traffico come spiegato dal presidente della Regione, Renato Schifani, che è anche commissario per i lavori sulla A19. Dalle 22 di stasera fino alle 6 di domani mattina, sarà chiusa al traffico la carreggiata in direzione Catania dal km 119,350 al km 129,200, dallo svincolo di Enna allo svincolo Mulinello. Sempre dalle 22 di stasera fino alle 6 di domani mattina, sarà chiusa al traffico la carreggiata in direzione Palermo dal km 129,200 al km 112,400, dallo svincolo di Mulinello all’area di sosta “Ferrarelle”. Invece, i mezzi pesanti potranno reimmettersi in autostrada dallo svincolo di Caltanissetta, al km 103,500.Il traffico sarà deviato sui percorsi alternativi segnalati sul luogo o sulla viabilità locale.Fino al 2 settembre resterà provvisoriamente chiusa al traffico la carreggiata in direzione Catania, dal km 119,350 al km 119,650, con transito consentito a doppio senso di marcia in carreggiata opposta.I disagi sullo svincolo autostradale di Enna si protrarranno fino ad ottobre quando la ditta esecutrice dei lavori dovrebbe completare tutti gli interventi. O almeno è la speranza degli ennesi che ormai da quasi un anno sono costretti a percorsi alternativi e non sempre agevoli e facili da percorrere. A risentirne anche le attività commerciali e ricettive del capoluogo ennese che hanno pagato un caro prezzo dal punto di vista turistico.

