Mario Venuti stasera in concerto a Piazza Armerina

Teatro Garibaldi

Stasera alle ore 21, al teatro Garibaldi di Piazza Armerina, Mario Venuti in concerto. L’artista siracusano d’origine ma catanese d’adozione, si esibirà nella città dei mosaici, in un concerto unico caratterizzato dalle calde sonorità jazz e con un sguardo al suo tanto amato Brasile. Venuti, con il suo quartetto, interpreterà i suoi brani più celebri, oltre a molte canzoni italiane, in un concerto più vicino al jazz che al pop rock

