Piazza Armerina, studenti si cimentano in un caso poliziesco a Villa Romana e vincono

Concorso di narrativa

All'istituto Majorana Cascino premiati anche gli alunni che hanno raccontato le buone azioni, i gesti d'amore e la generosità

Consegnate le borse di studio e premiati gli studenti vincitori della XI Edizione del concorso di narrativa indetto dall’I.I.S. Majorana Cascino diretto dalla preside Lidia Di Gangi. “Stelle luminose nel buio del mondo: buone azioni, gesti d’amore, di generosità” e “Un caso poliziesco alla Villa romana del Casale – Morgantina” sono i temi che hanno visto impegnati gli aspiranti scrittori delle scuole superiori di primo e secondo grado del distretto scolastico.

Il concorso

Il concorso si articolava in 3 sezioni a tema assegnato: la prima per gli “aspiranti”, riservata agli studenti delle classi seconde e terze degli Istituti di primo grado; la seconda per il “biennio – triennio” riservata agli studenti frequentanti il biennio e il triennio di un istituto superiore di secondo grado; la terza in lingua inglese, prevedeva un racconto breve in lingua inglese (Giallo, Storico, Horror, Fantasy, Gotico, Autobiografico, altro…), rivolto indistintamente a tutti gli studenti sul tema “Bright stars in the world’s darkness: good deeds, loving acts and generosity”.

Il premio, ideato nell’anno scolastico 2013-14, dalla professoressa Lucia Mercato è stato curato dalle docenti Cristina Alessi e Filippa Liuzzo. Due le giurie chiamate a valutare i testi in concorso: una letteraria con la dirigente Lidia Di Gangi, la docente Giuliana Forgia, la scrittrice Martina Bascetta ed Esmeralda Rizzo pubblicista, collaboratrice de La Sicilia. Mentre la giuria di qualità è formata dalle classi IV C e III A del liceo scientifico.

I premiati

Questi i premiati del settore aspiranti (studenti secondaria di 1°) della sezione “Stelle luminose nel buio del mondo: buone azioni, gesti d’amore, di generosità”: 1° premio al racconto “L’unica stella eterna” di Asia Lavore (III B) – I.C. Chinnici Roncalli; 2° premio per il racconto “Con il Sorriso negli occhi” di Chiara Nigrelli (III C) I.C. Falcone Cascino; 3° premio al racconto “L’oscurità è luminosa” di Chiara Calabria (IIIB) – I.C. Chinnici Roncalli. Per il settore Liceo: 1° premio al racconto “Nebulose civette” di Elena Mela IV Ginn. L.Cl.; 2° premio “Il sorriso della speranza” di Francesco Falciglia III A L.Sc.; 3° premio “L’agnellino fuggito” di Gioele Notaro V A L.Clas. Menzione speciale della giuria degli studenti per Daniele Falciglia V A Liceo scientifico per il racconto “Canto d’amore “.

Per quanto riguarda la tematica “Un caso poliziesco alla Villa Romana del Casale /Morgantina per il settore aspiranti 1° premio per il racconto “Misterioso omicidio” a Gabriele Milazzo(IIIC) I.C. Falcone Cascino; 2° premio per “Il caso poliziesco” a Federico Scollo (IIIC) I.C. Falcone Cascino; 3° premio per “Il mistero della vernice nera” a Marianna Santoro(IIIC) I.C. Falcone Cascino. Per il settore Liceo: 1° premio a “La grotta del sonno eterno” di Luigi Giambra ITIS; 2° premio a “Date a Cesare quel che è di Cesare” di Desirè Randazzo V L.Classico. Per la terza sezione in lingua inglese il premio è andato allo studente Giorgio Venezia (IV A L.Classico). Presenti anche le dirigenti scolastiche Vilma Piazza e Alessandra Messina con e le docenti Manuela Bentivegna e Oriana Stefanizzi.

La manifestazione

Alla manifestazione che è stata presentata da Luca Farina e da Chiara Sarda hanno preso parte l’orchestra ed il coro del Majorana Cascino curati dalla docente Alessi con vari brani musicali che hanno fatto da intermezzo. Durante la manifestazione sono state consegnate anche le borse di studio agli studenti meritevoli per la media riportata nelle discipline fondanti negli ultimi due anni della carriera scolastica. Il vice preside Mario Cottonaro ha introdotto la storia delle borse di studio ed il regolamento. La prima borsa di studio intestata al padre, preside “Mario Trebastoni” è stata consegnata dal Dr. Dauno Trebastoni, magistrato del Tar del Lazio, ad Alessio

Corvaia studente del Liceo Classico (voto di maturità 2023, 100 e lode). Altra borsa di studio intitolata ad “Antonio Offerta” consegnata da Piero Di Prossimo è andata alla studentessa Roberta Mazzara. Poi la Borsa intitolata a Sandra Crescimanno consegnata dalla sorella Carla Crescimanno è stata assegnata a Sara Corvaia centista con lode del 2023. Infine Borsa intestata al preside Vito Romano di cui ricorrono i 50 anni dalla scomparsa assegnata agli studenti Filippo Vinci e Luca Farina.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA