Uccise la suocera quasi due anni fa, permesso premio per Laura per farle rivedere i figli

Sta scontando una pena di otto anni e un mese di reclusione nel carcere di Agrigento

Permesso premio per trascorrere una mattinata con i figli per Laura Di Dio , la trentunenne di Pietraperzia, che il 4 febbraio 2023 uccise la suocera, Margherita Margani, pugnalandola con un coltello da cucina e successivamente colpendola alla gola con una forbice.Di Dio, attualmente detenuta nel carcere di Agrigento deve scontare una condanna a 8 anni e 1 mese di reclusione. Ora su istanza dei legali che l’assistono, gli avvocati Salvatore Timpanaro e Antonio Impellizzeri, il tribunale di Sorveglianza di Palermo ha concesso alla donna un permesso premio.

L’omicidio