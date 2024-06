Catania, il sindaco Trantino si scatena sul palco alla serata “boomer” al Castello Ursino: la fotogallery

L'EVENTO

Un sindaco di Catania in una veste certamente poco istituzionale ma anzi del tutto informale e comunque vicina alla gente della città si è scatenato ieri sera in piazza Federico di Svevia alla serata che rinverdiva i fasti dei pomeriggi nelle discoteche catanesi degli Anni ’80/’90. Pomeriggio Boomer si intitolava l’evento che nonostante la sconfitta dell’Italia a Euro 2024 ha visto migliaia di catanesi divertirsi e ballare fino a tarda sera con il primo cittadino Enrico Trantino entusiasta sul palco. Il sindaco, che aveva sponsorizzato la serata in una piazza resa da poco isola pedonale, ha ballato, ha messo la musica insieme ai dj che si sono esibiti e ha saltato con i concittadini sulle note della musica di quel periodo. Oggi il termine “boomer” viene utilizzato dai più giovani in modo sarcastico, per rivolgersi scherzosamente alle persone più “anziane”. Ieri però in piazza a ballare c’erano “anziani”, adulti, giovani, famiglie e bambini di ogni età in bella serata estiva nel cuore dai Catania.

