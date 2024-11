Emanuele Filiberto a Catania, le foto della visita tra i monumenti e gli incontri stituzionali

il tour

L'erede di Casa Savoia per la prima volta in Sicilia dopo la morte del padre

Catania ha accolto con grande entusiasmo il Principe Emanuele Filiberto di Savoia, nuovo Capo della dinastia sabauda, in occasione della sua prima visita ufficiale in Sicilia dopo la scomparsa del padre.

Il Principe ha intrapreso in questi giorni, un fitto programma di impegni, dimostrando un profondo interesse per il territorio e le sue comunità. La visita è iniziata con un momento dedicato alla solidarietà, con la visita all’Istituto Comprensivo Pestalozzi e al Poliambulatorio Catania Salute e Solidarietà, a testimonianza dell’impegno della famiglia Savoia nel sociale.

La seconda giornata è stata caratterizzata da incontri istituzionali di alto profilo. Il Principe, accompagnato dall’avvocato Francesco Atanasio, delegato per la Sicilia degli ordini dinastici di Casa Savoia è stato accolto all’interno dei saloni dell’ Arcidiocesi di Catania dall’ Arcivescovo Metropolita Monsignor Luigi Renna che fatto gli onori di casa con grande emozione.

Monsignor Renna, nel corso della visita guidata all’Arcivescovado, ha illustrato al Duca di Savoia i tesori storici che documentano la nascita e l’evoluzione della Cattedrale e della comunità catanese, suscitando in lui un profondo senso di ammirazione, espresso con le parole “magnifica” e “sublime”. Il percorso, iniziato all’interno dell’arcivescovato, ha condotto i presenti fino al cuore pulsante della città: il Duomo, per rendere omaggio alla Santa Patrona Sant’Agata, in un commovente momento di preghiera.

Tra un caloroso saluto alla folla e una posa davanti al simbolo della città, il Liotro, il Principe Emanuele Filiberto si è recato in Municipio per un cordiale incontro con il sindaco Enrico Trantino, suggellando un rapporto di stima e affetto reciproco.

La visita è proseguita all’interno della suggestiva Chiesa di San Martino ai Bianchi.Il Principe è stato accolto con gli onori dovuti dal Barone Raffaele Zappalà Asmundo, governatore della confraternita, dal Delegato dell’Ordine di Malta Ferdinando Testoni Blasco e dall’Ingegnere Salvatore Caruso, Vicario per Catania degli ordini dinastici di casa Savoia, i quali hanno sottolineato l’importanza di tramandare le tradizioni e la storia, omaggiando il Principe con preziosi doni: due pubblicazioni sulla storia della confraternita e un ritratto realizzato dalla pittrice Serena Capizzello.

Il culmine della visita del Principe è stato il raffinato concerto di musica da camera, presso il Circolo dell’Unione di Catania, al Palazzo Biscari. L’esibizione del Quartetto d’archi Ensemble Bellini ha incantato il pubblico presente, tra cui il Sovrintendente del Teatro Massimo Bellini, Giovanni Cultrera di Montesano. Precedentemente, il Principe aveva visitato luoghi di grande rilevanza storica come Palazzo Gravina Cruyllas, casa natale di Vincenzo Bellini, e la Chiesa di San Giuliano, sede dell’Ordine del Santo Sepolcro.