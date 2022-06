Festa dello Sport al Lungomare di Catania: fiamma olimpica accesa da Federico Cabral

Grande affluenza di partecipanti questa mattina per la Giornata Nazionale dello Sport che ha avuto luogo in Piazza Nettuno e sul lungomare Franco Battiato. Nonostante la giornata particolarmente calda, gli appassionati dello Sport ma non solo, famiglie, turisti o semplicemente curiosi, hanno invaso il vialone e la Piazza giocando e divertendosi con le varie discipline sportive.

Dopo la cerimonia di apertura con la sfilata delle bandiere e l'Inno Nazionale, ad accendere la fiamma Olimpica che ha dato il via ai Giochi è stato un tedoforo d'eccezione, il Capitano del Catania Beach Soccer, reduce dal successo Nazionale della Supercoppa, Federico Cabral. Soddisfatto il Vice Presidente Vicario del CONI siciliano e delegato provinciale Enzo Falzone che ha curato in prima persona la regia dell'evento ormai diventato un appuntamento fisso nel calendario CONI "I catanesi rispondono sempre con entusiasmo a questo tipo di iniziative ma ciò è possibile grazie alla sensibilità dell'amministrazione comunale e dei responsabili delle Federazioni Sportive e degli enti di promozione senza i quali non sarebbe ipotizzabile realizzare questo evento". Non ha fatto mancare la sua presenza neanche l'Assessore allo Sport del Comune etneo Sergio Parisi che dopo avere ricevuto anche una targa ricordo consegnatagli da Enzo Falzone ha dichiarato: "Ringrazio il CONI nella persona di Enzo Falzone e tutte le Federazioni e gli enti di promozione sportiva presenti che hanno dato alla Città di Catania la possibilità di offrire questa bellissima manifestazione ai catanesi e ai tanti turisti che sono in questi giorni in città, il che dimostra come questo spazio polifunzionale possa offrire la possibilità di ospitare eventi sportivi e non solo che arricchiscono il programma del Lungomare Fest, che tutte le domeniche e dalla prossima in orario serale, rendono godibile il nostro stupendo Lungomare, un grazie anche al quotidiano La Sicilia, presente anche oggi qui in Piazza Nettuno". Molto ammirati dai visitatori anche gli standard allestiti dal CONI dove facevano bella mostra di sè tanti trofei e cimeli dello Sport legati alla nostra città ed in bella evidenza gli ultimi due arrivati la Supercoppa del Catania Beach Soccer e La grande Coppa del ventiduesimo scudetto dall'Orizzonte di pallavolo femminile.

In concomitanza con la Giornata Nazionale dello Sport, oggi ancora un'edizione diruna del Lungomare Fest, l'ultima per questa stagione. Al suo posto ci sarà, a partire dal prossimo 25 giugno, il Lungomare Fest in versione notturna.



