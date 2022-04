Fiamme divampano da una mansarda a Zafferana Etnea: paura ma nessun ferito

E' accaduto intorno alle ore 19,00 e i vicini di quella palazzina in via Guglielmo Marconi a Zafferana Etnea, in provincia di Catania, hanno subito allertato i vigli del fuoco. Fiamme alte si sono sprigionate, per cause ancora in corso di accertamento, dalla mansarda di quell'edificio coinvolgendo anche i piani sottostanti. Secondo le prime informazioni fornite dai vigili del fuoco dei distaccamenti di Acireale e Riposto che sono intervenuti per domare le fiamme (utilizzata anche una scala aerea e diverse autobotti di supporto inviate dalla Sede Centrale del Comando Provinciale), al momento del rogo nelle case interessate non c'erano persone.

