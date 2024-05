Giochi, sport e passeggiate: tutti in città per il Lungomare Fest

Catania

La bella giornata di sole favorisce il grande afflusso di persone lungo la strada chiusa al traffico automobilistico

Nuova chiusura oggi del Lungomare di Catania con l’apertura di via Barraco su disposizione dell’amministrazione comunale. E anche stamani sono stati in tanti, tra cittadini e turisti, a riversarsi su quell’arteria stradale per fare una passeggiata, fare una colazione o un aperitivo o per fare un bagno nella vicina spiaggia di San Giovanni Li Cuti.

Dalle ore 10 alle 19, con l’obiettivo di favorire un alleggerimento del traffico veicolare nelle zone circostanti, è stato istituito il divieto di transito, esclusi i residenti, in viale Alcide De Gasperi, da piazza Sant’Agata al Rotolo a via Guerrera e nelle vie Plutone, Spina, Borgetti e Aldebaran.

Per favorire il deflusso da via Principe Nicola verso tutte le direzioni, l’assessorato alla mobilità ha inoltre disposto l’interdizione al traffico veicolare, eccetto i residenti e mezzi pubblici, del tratto di via Duca degli Abruzzi da piazza Santa Maria della Guardia all’incrocio con via Principe Nicola. Il semaforo in quella intersezione rimarrà lampeggiante, per agevolare un flusso più continuo su via Giacomo Leopardi e le altre direzioni di marcia. Chi dovesse giungere da piazza della Guardia e volesse recarsi a Picanello, potrà percorrere la parte iniziale di via Leopardi e girare, prima su via Macherione e poi su via Santangelo Fulci.

Il sindaco di Catania Enrico Trantino consiglia ai cittadini di recarsi al Lungomare Fest utilizzando i mezzi pubblici Bus/Metro e a chi si sposta con l’automobile di lasciarla in aree di sosta distanti dall’evento.