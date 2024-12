Santa Lucia incontra Sant’Agata, l’emozione in Cattedrale a Catania

tra fede e devozione

Grazie alla concessione del patriarca di Venezia, Mons. Francesco Moraglia, il corpo di Santa Lucia è giunto a Catania. Un abbraccio tra Sante quello avvenuto sabato 28 dicembre. Il corpo di Santa Lucia è arrivato a Catania e, dopo una solenne processione, ha incontrato la patrona della città: Sant’Agata. Un bagno di fedeli che composti ed in religioso silenzio si sono raccolti tra le strade e all’interno della cattedrale, in un momento di profonda spiritualità e unità. Un tuffo nelle radici della fede: l’apertura del sacello e l’esposizione del busto reliquiario hanno permesso ai devoti, molti dei quali vestiti con il tradizionale sacco bianco, di riconnettersi con le proprie origini e di celebrare la loro devozione per Sant’Agata.Dopo un lungo percorso che l’ha portata da Siracusa, passando per Carlentini, Belpasso e Aci Catena, il corpo di Santa Lucia farà una sosta di due giorni a Catania, prima di ripartire per Venezia il 30 dicembre.Un incontro unico, storico. Un abbraccio tra Sante esempi eroici di virtù cristiane.

