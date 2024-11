Ad Adriana Volpe tornano a brillare gli occhi d’amore: tutto è nato da un incontro di lavoro

Nuove coppie

La conduttrice televisiva lo ha confermato recentemente a Silvia Toffanin

Adriana Volpe ha riaperto il suo cuore all’amore. Aveva deciso, dopo la difficile separazione dal marito, l’imprenditore Roberto Parli, di mettersi in stand by dal punto di vista sentimentale riservando le sue energie affettive soltanto alla figlia Gisele e agli amici più cari. Ma qualcosa è cambiato quando la scorsa primavera, durante le riprese di “Cerchiamo te: Missione lavoro”, trasmissione di Rai 2, ha incontrato e intervistato il presidente della Confederazione Nazionale Artigiani e Piccole imprese Dario Costantini.

La conduttrice televisiva lo ha rivelato a Silvia Toffanin, alla guida di Verissimo su Canale 5, nel corso di una puntata in cui si è anche riappacificata con il collega Giancarlo Magalli dopo un lungo periodo di rottura per un’offesa che le era stata rivolta ai tempi di ” I Fatti vostri”. “Quando ho incontrato Dario – ha raccontato la Volpe – ho capito subito che quell’uomo aveva degli occhi buoni; mi sono fidata e oggi sono felice di questa relazione”.