Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, dopo il matrimonio un nuovo inizio

Coppie

La coppia, che ha detto sì con il rito civile su una spiaggia dell'Agrigentino, ha cambiato casa

Un’estate intensa per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro che dopo il matrimonio celebrato qualche mese fa in Sicilia, sono stati impegnati nell’allestimento della loro nuova casa. ” New home sweet home” posta soddisfatta lei su Instagram mostrando alcuni scatti dell'”impresa”.

La scelta di cambiare casa, un appartamento a Roma con un lungo balcone, è nata sicuramente dall’ampliamento della famiglia che oltre a Nina, la bimba avuta dalla Incorvaia dal cantante Francesco Sarcina, comprende il piccolo Gabriele nato dall’unione con Ciavarro.

Sui social di Clizia fa la sua comparsa anche la suocera Eleonora Giorgi che si sta curando per un tumore al pancreas; l’attrice, che è stata operata nei mesi scorsi, sta affrontando la chemioterapia e infatti anche nella nuova casa Incorvaia-Ciavarro, per giocare con il nipotino, indossa una mascherina.