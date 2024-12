E’ nato Enea: Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo sono diventati genitori

Fiocco azzurro

La coppia si era trasferita da qualche mese a New York proprio in vista della nascita del bambino

Il grande giorno è arrivato per Jacqueline Luna Di Giacomo e il cantante Ultimo. La figlia di Heather Parisi e dell’ortopedico Giovanni Di Giacomo, e il compagno, il cantante romano amato da moltissimi fans, sono diventati genitori di Enea. Il piccolo, che sta bene e gode di ottima salute così come la sua giovane mamma, è nato a New York dove i suoi genitori si erano trasferiti già da qualche mese proprio in preparazione della nascita. Nei giorni scorsi nella Grande Mela era arrivata dall’Italia anche Rebecca Jewel Manenti, la primogenita che Heather Parisi ha avuto dall’imprenditore Giorgio Manenti, legatissima alla sorella e quindi presenza immancabile in un evento così importante.

Non si sa invece se a New York sia arrivata anche la nonna materna il cui rapporto con le due figlie maggiori è stato spesso segnato da incomprensioni e lontananza, soprattutto da quando la showgirl e ballerina italo-americana ha scelto di trasferirsi ad Hong Kong con la famiglia formata con l’imprenditore Umberto Maria Anzolin, da cui ha avuto la coppia di gemelli Elizabeth e Dylan, oggi adolescenti. Proprio Jacqueline Luna ha più volte, soprattutto sui social, smentito la madre sull’esistenza di un legame affettivo senza problemi. Chissà se adesso questa maternità potrà fa ripartire un riavvicinamento tra le due o se continueranno ad essere distanti. La Parisi sui suoi social, finora, non ha comunicato la notizia della nascita del nipotino.