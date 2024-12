E’ Thiago il regalo di Natale più bello per Fabrizio Corona, papà per la seconda volta

Fiocco azzurro

Il piccolo è nato dalla relazione del fotoreporter catanese con la modella Sara Barbieri

Dono di Natale più bello non poteva esserci per Fabrizio Corona diventato padre per la seconda volta. La compagna Sara Barbieri infatti ieri a Milano ha dato alla luce Thiago, che ha fatto diventare madre per la prima volta la modella ventenne con cui il re dei paparazzi convive da circa tre anni.

Tenerissima la dedica che i neo genitori hanno riservato al piccolo: “E tutto quello che posso assaporare è questo momento e tutto ciò che posso respirare è la tua vita”. Corona, già padre di Carlos Maria avuto 22 anni fa dall’ex moglie Nina Moric, aveva da subito espresso la sua felicità per questa seconda paternità che arriva per lui in un’età più matura e dunque più consapevole. C’è solo da augurarsi che con Sara Barbieri non si debbano verificare tutti gli scontri, anche legali, che in questi anni hanno caratterizzato il legame tra il fotoreporter e la Moric; oggi però i rapporti sembrano più sereni per buona pace di tutti e soprattutto del piccolino che si è appena affacciato in questa famiglia.

