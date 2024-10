Fiorello, le nozze aristocratiche di Olivia Testa: all’altare con i due papà

Matrimoni

La giovane ha sposato Ansperto Radice Fossati Confalonieri, giovane esponente della nobiltà milanese

Nozze blasonate ed eleganti per Olivia Testa con Ansperto Radice Fossati Confalonieri, giovane esponente della nobiltà milanese. La notorietà per la sposa arriva dal suo papà acquisito che risponde al nome di Fiorello: Olivia è infatti la figlia che Susanna Biondo aveva già, quando conobbe e si innamorò dello showman siciliano.

Per lei, che all’epoca aveva tre anni, Fiorello è stato un padre a tutti gli effetti e l’affetto tra i due è sempre stato reciproco (lo showman ha sempre parlato di lei come “figlia”). All’altare però, per il rito civile celebrato a Venezia, Olivia è andata con entrambi i papà: oltre a Fiorello c’era anche Edoardo Testa, il padre biologico, con cui i coniugi Fiorello hanno da sempre rappresentato uno splendido esempio di famiglia allargata. Una famiglia di cui fa parte anche la giovane Angelica, figlia di Fiorello e di Susanna Biondo.

Tra gli ospiti presenti alla cerimonia, tra le amiche della sposa, c’era anche Vittoria Craxi, nipote dell’ex leader del Psi Bettino. La coppia Testa-Confalonieri si prepara intanto ad un altro importante evento: la nascita di un bimbo.