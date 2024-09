Ignazio Boschetto sposa la sua Michelle: il primo sì è civile

Fiori d'arancio

Uno dei tre cantanti de Il Volo si è unito in matrimonio con un'ex reginetta di bellezza ed ex tennista italo-venezuelana

Nozze annunciate e avvenute, lo scorso 12 settembre , nel Comune di San Lazzaro di Savena, nel Bolognese, quelle tra Ignazio Boschetto, uno dei tre cantanti de Il Volo, e Michelle Bertolini. Il giovane cantante siciliano del Trapanese aveva sin da subito reso noto il suo amore per la bella italo-venezuelana ex reginetta di bellezza ed ex tennista e altrettanto in fretta aveva manifestato l’intenzione di sposarla. E così è stato davanti ad amici e parenti e agli immancabili colleghi con cui Boschetto da anni forma il trio canoro di successo de Il Volo, è cioè Piero Barone e Gianluca Ginoble.