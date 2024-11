Il compleanno di Cristian Totti con accanto la bellissima Miriam: per i followers sono uguali all’ex coppia di famiglia

Amori

Il primogenito di Ilary Blasi e dell'ex capitano della Roma vive una bella storia d'amore con una coetanea

Cristian Totti compie 19 anni e sui social per il primogenito di Ilary Blasi, conduttrice televisiva, e dell’ex capitano della Roma Francesco Totti, “piovono” auguri e baci. Dei suoi cari innanzitutto (mamma, papà e la sorella Chanel) e ovviamente della fidanzata coetanea Melissa Monti.

La bellezza di questa giovane compagna non passa certo inosservata e per molti followers è come se la storia si ripetesse: sono belli e affiatati esattamente come lo sono stati i genitori di Cristian. Qualcuno nota infatti la somiglianza tra il ragazzo e il papà, di cui tra l’altro sta seguendo le orme sui campi di calcio, e tra Melissa e mamma Ilary.