Il Natale glamour di Melissa Satta in casa Gussalli Beretta

Vip

La showgirl e conduttrice sportiva, ex velina di Striscia La Notizia, è stata ospite, insieme al figlio, della famiglia del suo compagno Carlo

Una foto-cartolina della famiglia Gussalli Beretta-Gnutti in cui non mancano lei e il figlio Maddox. Uno scatto in occasione delle feste di Natale che per Melissa Satta appare quasi come un suggello all’amore con Carlo Gussalli Beretta, rampollo dell’omonima famiglia lombarda titolare dell’azienda multinazionale italiana produttrice di armi da fuoco.

Anche in questo caso, dopo la relazione con il campione di tennis Matteo Berrettini, l’ex velina di Striscia La Notizia, oggi conduttrice televisiva sportiva, ha scelto un compagno più giovane di lei di alcuni anni; una differenza d’età totalmente azzerata, in questo caso, dalla bellezza e avvenenza di lei che si tiene in forma anche con costanti allenamenti sportivi.

Non è la prima volta che Carlo Gussalli Beretta, legato in passato anche alla modella Dayane Mello, ufficializza con la sua importante famiglia una relazione sentimentale. Lo aveva già fatto qualche anno fa con Giulia De Lellis, influencer divenuta famosa dopo la sua partecipazione a “Uomini e Donne”, che aveva preso parte sempre ad una cena organizzata in occasione delle festività natalizie.

Adesso tocca alla Satta che pare abbia ricevuto la “benedizione” dei genitori del compagno, papà Franco e mamma Umberta Gnutti, quest’ultima donna molto glamour dell’alta società molta attiva anche nel sociale. E non sarebbe l’unica, Melissa ad essere stata bene accolta in famiglia. Nella foto di Natale anche il piccolo Maddox (nato dal matrimonio della Satta con il calciatore Kevin Prince Boateng, ndr.) appare molto ben voluto: la nonna materna di Carlo, la signora Mariella Calvesi, gli riserva infatti un abbraccio caloroso.