Il romantico matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius: i baci, le lacrime, gli ospiti, gli abiti… tutte le foto

nel resort di vulcano

Sulla coda del lungo velo la scritta “Quello che ho sempre voluto”

Diletta Leotta si è sposata. Ieri il grande giorno per la nota giornalista di Dazn che è convolata a nozze all’ora del tramonto con Loris Karius, il portiere tedesco del Newcastle United, con una splendida cerimonia sull’isola di Vulcano nel lussuoso Therasia resort (una notte a più di 700 euro, interamente prenotato) in un trionfo di rose bianche.

La sposa, bellissima, in bianco con tanto di velo è arrivata alle 19.30 accompagnata dal padre Rori. La conduttrice di Dazn ha scelto un abito in pizzo di Atelier Emè, accollato e con solo una parte della schiena scoperta, con bustino rigido che si allarga in una gonna morbida e in coda al lungo velo la scritta “All I ever wanted”, titolo anche del post sul suo instagram. Capelli raccolti e orecchini preziosi per lei in un matrimonio da favola.

Il futuro marito Loris Karius la aspettava all’altare con accanto la mamma. Loris ha sollevato il velo che copriva il viso della sposa che è apparsa visibilmente emozionata e l’ha dolcemente baciata sulla fronte.

Diletta, nata a Catania nel 1991, ha voluto celebrare questo giorno nella sua Sicilia. La sposa ha percorso la navata sulle note di “All of me”, stringendo tra le mani un piccolo bouquet.

Diletta e Karius sono già genitori della primogenita Aria, un anno ad agosto 2024, che appare in alcune foto in braccio alla mamma. È proprio alla piccola è dedicato il tema in tutto il resort «Aria d’amore». Queste le parole che si leggono su alcuni gadget postati dagli ospiti, come per esempio su un bicchiere bianco e giallo con la maxi scritta. Anche i palloncini appesi in giro per il resort sono gialli.Qualcuno parla di tre cambi d’abito, dal lungo al corto, previsti per la lunga serata della festa di matrimonio.

Il White party di venerdì sera è stato l’occasione per accogliere gli ospiti della coppia, ben 160. Molti dei quali famosi, da Chiara Ferragni a Michelle Hunziker – che nelle foto postate sui social appare commossa durante la cerimonia – e la figlia Aurora, da Elena Barolo, Elisabetta Canalis, Roberta Sinopoli, Elodie, Rossella Fiamingo, Irina Cerutti, Eleonora Brunacci, Alice Campello e Alessandro Martorana, lady Alvaro Morata, Luca Argentero con la moglie Cristina Marino l’ex calciatore Claudio Marchisio con la moglie Roberta, i coniugi Di Vaio e i «Me contro te», Eleonora Berlusconi testimone della sposa.

Proprio Chiara Ferragni ha postato il primo filmato delle attesissime nozze, un video in cui si vede l’arrivo della sposa al braccio del padre che l’accompagna all’altare accolta da un sorridente Karius.

Il web si è già scatenato a commentare gli abiti degli ospiti. Elogi per la Canalis in verde-blu mare, qualche critica per la Ferragni in abito lungo verde chiaro, trasparente, non per il vestito ma per la magrezza, giudicata eccessiva da molti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA