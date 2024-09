Ilaria D’Amico e Gigi Buffon all’altare: “Finalmente noi”

Nozze

Il capo delegazione della Nazionale e la giornalista e conduttrice televisiva hanno coronato il loro sogno d'amore dopo una convivenza di 10 anni

A dieci anni di distanza dall’inizio della loro storia d’amore, Gigi Buffon e Ilaria D’Amico hanno pronunciato il fatidico sì. La conduttrice televisiva e il capo delegazione della Nazionale hanno postato su instagram la foto del matrimonio con la scritta “Finalmente noi”.

Un matrimonio semi blindato celebrato con rito civile dall’amica Francesca Fogar a Villa Oliva, a San Pancrazio sulle colline lucchesi. Lei in abito bianco lungo in pizzo e coroncina in testa, lui altrettanto elegante con un vestito da cerimonia Giorgio Armani a coronamento di un legame che era già stato consolidato dall’arrivo, otto anni fa, di Leopoldo Mattia. Al matrimonio erano presenti anche gli altri figli avuti dai precedenti legami: David Lee e Louis Thomas, nati dal matrimonio di Buffon con la modella Alena Seredova, e Pietro, nato dalla relazione della D’amico con Rocco Attisani.