In scooter per le vie di Roma, Massimo Giletti e Sofia Goggia paparazzati da Chi. “Come in Vacanze Romane”

Gossip

Il conduttore televisivo e la campionessa di sci sono stati immortalati nel centro di Roma a bordo di uno scooter

Il paragone è forse impegnativo: Massimo Giletti come Gregory Peck, Sofia Goggia come Audrey Hepburn. A farlo è il settimanale Chi che ha immortalato il conduttore televisivo e la campionessa di sci a bordo di uno scooter per le strade di Roma. Esattamente come i due divi nel film Vacanze Romane. Un breve viaggio dal quartiere Parioli, dove abita Giletti, fino al Lungotevere. Ma i pochi chilometri bastano a rinfocolare le speculazioni su una relazione tra i due.