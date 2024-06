Jenny e Tony, i catanesi di Temptation Island già alle prime crepe. Lei di lui: «E’ superficiale e viscido»

In tv

La coppia sta partecipando al reality show di Canale 5 in cui i fidanzati si sfidano sul piano della fedeltà

Jenny Guardiano, 26 anni, e Tony Renda 41 anni, sono i fidanzati catanesi che stanno partecipando a Temptation Island il reality show in cui coppie e single si sfidano in un’isola paradisiaca mettendo a rischio la fedeltà nei confronti dell’altro.

La coppia catanese, unita da 5 anni, estetista lei, dj lui, sta però già mostrando le prime crepe. Dopo i primi video mostrati a Jenny su come si sta comportando Tony con la “sua” tentatrice, le reazioni non si sono fatte attendere. Jenny Guardiano che, nella presentazione d’ingresso al reality di Canale 5 aveva detto di Tony che il compagno non le consente di vivere la sua vita liberamente e inoltre di non fidarsi di lui, alla vista dei primi video non è stata tenera: “Si sta comportando come una persona viscida e superficiale. Tra me e lui c’è una differenza sul percorso che stiamo facendo”.

Lui invece ha confessato di aver avuto in passato una doppia vita, di essere stato una sorta di dottor Jekyll e mister Hyde e di pensare che Jenny non conosca abbastanza questa sua doppia personalità.