Jessica Morlacchi, chi è la concorrente che ha abbandonato la casa del Grande Fratello

Tv e polemiche

La cantante che pure era indicata come uno dei personaggi più seguiti nella Casa ha scelto di uscire dopo gli scontri con Helena Prestes

Ha disorientato la Casa e soprattutto sta dividendo l’opinione dei social che seguono la trasmissione. La scelta di Jessica Morlacchi di non sottoporsi al televoto e di voler uscire dal reality di Canale 5 dopo gli scontri con Helena Prestes, altra concorrente della Casa, sta facendo molto discutere. I commenti dei followers sono diversi tra chi sta con e contro di lei.

Una scelta di grande carattere e di signorilità per i suoi sostenitori, una scelta “furba” per gli altri che sostengono che si è sottratta alla nomination per la paura di uscirne perdente, mentre una fetta di pubblico “non piangerà” per la sua mancanza considerandola sin troppo presuntuosa. Insomma, opinioni a confronto sull’ex leader del gruppo giovanile dei Gazosa che all’epoca del suo esordio musicale aveva 16 anni.

Jessica Morlacchi era poi rimasta ferma per un po’ di anni, pare anche per una forma di depressione, per poi tornare ultimamente in tv prima a Tale e Quale Show e poi nel salotto giornalistico di Serena Bortone ex conduttrice di Oggi è un altro giorno su Rai 1.

L’ingresso nel reality condotto da Alfonso Signorini l’ha fatta conoscere ad un pubblico forse più ampio dei precedenti e l’aveva messa in risalto come uno dei concorrenti “più forti” della Casa, tanto da essere indicata come una papabile vincitrice. I contrasti però con la Prestes (quest’ultima le ha lanciato contro un bollitore dopo essere stata più volte apostrofata dalla Morlacchi come imbecille) hanno portato la produzione a mandare in nomination le due concorrenti e anche Ilaria Galassi, anche quest’ultima al centro di polemiche e di scontri all’interno della Casa più spiata d’Italia.