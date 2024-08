La figlia di Maria Monsè compie 18 anni e la mamma svela: «Ecco perchè l’ho fatta nascere a Catania»

Compleanni

Mega prima festa in Sardegna per il raggiungimento dell'importante traguardo

Mega festa in Sardegna per i 18 anni di Perla Maria Paravia anche se il compleanno vero e proprio cadrà a settembre e sarà celebrato con un secondo evento per consentire ad altri amici, assenti perchè in vacanza altrove, di poter partecipare. La figlia della conduttrice e attrice catanese Maria Monsè ha tagliato l’importante traguardo e in abito lungo, con bustier rosa ornato di piume, ha spento queste prime candeline, accanto a mamma e papà, nel corso della festa organizzata in un locale di una cala di Olbia.

Maria Monsè è legatissima alla figlia che sin da bambina è sempre apparsa, insieme a lei, in trasmissioni tv, sui social e in vari servizi fotografici tanto che non è da escludere che la ragazza voglia seguire proprio le orme della madre.

In occasione dei festeggiamenti la Monsè ha anche svelato il motivo per cui ha scelto di far nascere la figlia a Catania e non a Roma, città in cui la famiglia vive.