Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta: amore a gonfie vele con il giovane e facoltoso imprenditore

Coppie

L'ex velina e conduttrice sportiva sta vivendo un momento magico accanto al compagno che discende da una dinastia di imprenditori bresciani

Con Carlo Gussalli Beretta, 27 anni, esponente di due famiglie bene del Nord Italia, Melissa Satta ha chiuso, almeno per il momento, con gli amori sportivi. Il giovane Beretta lavora infatti nell’industria di produzione di armi da fuoco del padre Franco e che ancora prima fu del nonno e che ha sede a Brescia. Gussalli Beretta, che tra i volti noti dello showbiz annovera una precedente relazione con l’influencer Giulia De Lellis, proviene dall’alta società bresciana: la madre, Umberta Gnutti, è una filantropa e collezionista con interessi nell’arte e nella fotografia e la cui famiglia d’origine si è affermata nel settore dell’ottone.

La famiglia Gussalli Beretta-Gnutti

Un amore di rampollo, sarebbe il caso di dire, (il giovane tra l’altro è anche figlio unico), per la Satta che dopo la relazione con Matteo Berrettini, sta vivendo un rapporto molto sereno dato anche dall’affiatamento che c’è tra il suo compagno e Maddox, il figlio avuto dall’ex marito, il calciatore Kevin Prince Boateng. I tre hanno già condiviso diversi viaggi, fra gli ultimi quello a New York dove hanno assistito ad una partita di basket e dove hanno trascorso Halloween.