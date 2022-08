La lunga luna di miele di Alberto Matano prosegue in Sicilia tra arancini e mare

Tappa in Sicilia per Alberto Matano, 49 anni a settembre, ex mezzobusto del Tg1 conduttore e autore de La vita in diretta e il marito Riccardo Mannino, 55 anni, avvocato cassazionista sposato a giugno scorso e con il quale sta facendo una lunga luna di miele. Dopo essere stato in Spagna, il popoalre giornalista ora sui trova in Sicilia, nell’altopiano di Frigintini, nelle campagne di Modica. I due sono ospiti a casa di alcuni amici siracusani a cui spesso fanno visita. Appena giunto in Sicilia, Matano ha pubblicato una foto con un arancino al ragù e la scritta: «Hello Sicilia!».

Da come si evnince sui social, Matano e Mannino arrivano dalla Spagna, dove aveva trascorso una parte della loro luna di lieli con con un'altra coppia di amici molto famosi Raoul Bova e Rocio Morales. Le foto dei quattro sorridenti hanno fatto incetta di like e commenti.

Ora invece Matano e il compagno sono in Sicilia e subito hanno voluto fare una domenica di mare. Oggi a bordo di una barca a vela hanno fatto tappa nell'estremo sud dell'Isola tra Marzamemi e Portopalo di Capo Passero, postando immagini di vacanza tra mare blu e cocktail.

