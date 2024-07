Nozze Ciavarro-Incorvaia, critiche social sul look della sposa

Sposi

La coppia, lei influencer, lui conduttore televisivo, ha detto sì in spiaggia a Forte dei Marmi

Altro matrimonio vip nei giorni scorsi. Dopo il sì di Guenda Goria con Mirko Gangitano, di Diletta Leotta con Loris Karius, di Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser e di Simona Ventura con Giovanni Terzi, è arrivato anche quello di Clizia Incorvaia con Paolo Ciavarro. La spiaggia di Forte dei Marmi ha fatto da cornice al sì civile della coppia che era già una famiglia con il piccolo Gabriele, figlio di entrambi, e di Nina che la Incorvaia ha avuto dal cantante Francesco Sarcina.

Il look della sposa però, su alcuni profili social, ha registrato un bel po’ di critiche. Non è piaciuto l’abito della cerimonia, scollato come un top e con maniche a braccio, ne l’acconciatura; la sposa ha scelto di sfoggiare capelli lunghi sulle spalle con il viso incorniciato da treccine.

I commenti più spietati l’hanno addirittura paragonata a Cicciolina. Il cambio d’abito però, per il ricevimento, è stato più apprezzato: l’abito corto, scintillante, a bambolina e un repentino taglio dei capelli sono stati più apprezzati.