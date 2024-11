Per Bianca Guaccero e Giovanni Pernice è già tempo di presentazione in famiglia

Coppie

La conduttrice e attrice sta partecipando come concorrente a Ballando con Le Stelle dove l'incontro con il maestro di ballo siciliano si è rivelato fatale sul piano sentimentale

Le cose si fanno sempre più serie per Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, rispettivamente concorrente e maestro dell’edizione in corso di “Ballando con le stelle”. Benchè non ci sia ancora una dichiarazione ufficiale, tra la conduttrice e attrice pugliese e il ballerino palermitano pare proprio che l’amore sia sbocciato. Dopo essere stati insieme a Londra, seconda patria per lui, Guaccero e Pernice sono andati in Puglia dove il maestro di ballo è stato presentato ai genitori di lei. Un incontro ripreso dalle telecamere di Ballando e che sembra essere andato per il meglio.