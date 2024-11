Sophie Codegoni in Sicilia dopo l’arresto lampo dell’ex Alessandro Basciano

Ex coppie

La modella e influencer ha condotto un galà benefico nei giorni difficili che sta vivendo dopo la denuncia presentata contro l'ex per stalking e minacce

Il lavoro tiene impegnata Sophie Codegoni nei giorni difficili dello scontro con l’ex compagno e padre di sua figlia Alessandro Basciano, arrestato e già scarcerato per la denuncia di stalking e minacce da lei presentata.

Ieri la modella e influencer è stata a Giarre per condurre insieme al ballerino Samuel Peron un galà benefico organizzato a Radicepura dalla Fondazione Ieo Monzino che sostiene la Ricerca dell’Istituto Europeo di Oncologia e del Centro Cardiologico Monzino. Fasciata in un abito nero con strascico, Sophie ha condotto la serata in modo impeccabile e senza lasciare trasparire alcuna tensione legata alla vicenda in cui è coinvolta.

E chissà se il sole dell’isola è servito anche per una parentesi di relax in un momento caldo, ma non per ragioni climatiche, che l’influencer sta attraversando. Dopo tanti alti e bassi e una rottura definitiva con il dj conosciuto dentro la Casa del Grande fratello vip, Sophie Codegoni ha deciso nei giorni scorsi di presentare una denuncia per la sicurezza sua e della piccola Celine Blu, così come lei stessa aveva spiegato in una stories su Instagram.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni felici ai tempi del primo compleanno di Celine Blu

Basciano è stato scarcerato proprio ieri a 24 ore dell’arresto e adesso promette di raccontare la sua verità finora taciuta sull’ex compagna per amore di sua figlia: “Dall’ordinanza che dispone la revoca della misura cautelare, emerge come le menzogne vengano a galla. Ora chi ha mentito pagherà le conseguenze nelle opportune sedi”.