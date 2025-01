Terzo figlio in arrivo per Alessio Boni e Nina Verdelli

Notizie liete

L'attore e la compagna giornalista sono già genitori di Lorenzo e Riccardo

La famiglia dell’attore Alessio Boni cresce. Per il momento a crescere è il pancino della compagna di Boni, la giornalista Nina Verdelli che attende un altro figlio dall’attore. A fare compagnia ai piccoli Lorenzo e Riccardo dovrebbe arrivare un altro maschietto. Nina Verdelli aveva già sfoggiato con grande eleganza la sua gravidanza in occasione della prima alla Scala di Milano dove, insieme al compagno, si era concessa in più di uno scatto vestita con un abito lungo nero che faceva chiaramente intravedere la novità in arrivo.

Per Alessio Boni, molto impegnato con successo tra teatro e fiction televisive (lo abbiamo visto ultimamente in Leopardi – Il poeta dell’Infinito) si tratta di una tripla paternità tutta da vivere in un’età matura, particolare quest’ultimo che non sembra affatto scoraggiare l’attore. “I miei figli devono studiare, il sapere e la cultura sono fondamentali per essere liberi”, ha dichiarato recentemente l’interprete di tanti spettacoli teatrali e lavori televisivi di successo.