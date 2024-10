Catania, Ecocar attiva ecocentri mobili

ipress news

CATANIA – Azzerare l’abbandono e favorire il corretto conferimento dei rifiuti. Questo l’intento della seconda tappa della raccolta itinerante di Ecocar e del Comune di Catania, che si è tenuta sabato 26 ottobre in via San Giuseppe La Rena a Catania. Disfarsi di elettrodomestici, mobili, materassi o biciclette sta diventando più semplice per i catanesi grazie agli ecocentri mobili attivi nel Lotto Sud della città di Catania. Ogni cittadino nelle diverse destinazioni in calendario può conferire dai 3 ai 5 pezzi. L’isola ecologica itinerante ha già fatto tappa in via Gelso Bianco, nel quartiere Pigno (Librino).

«L’apertura del Centro Comunale di Raccolta di viale Biagio Pecorino, che risale al primo agosto di quest’anno, ci ha permesso un importante passo avanti nella raccolta differenziata, in termini qualitativi prima ancora che qualitativi – ha spiegato Benedetto Diana, referente di Ecocar – Stiamo infatti intercettando quantità consistenti di inerti, legno e ingombranti, in precedenza destinati – con tutta probabilità – ad alimentare le microdiscariche del nostro territorio. L’iniziativa dei centri di raccolta itineranti è dunque sinergica, poiché si pone l’obiettivo di portare un “piccolo CCR” nelle zone del lotto sud più distanti, favorendo il corretto conferimento dei rifiuti per i cittadini che vi risiedono». La lista dei rifiuti di cui ogni utente può liberarsi è ampia: mobili, scrivanie, sedie, librerie, comodini, divani, poltrone, materassi, reti, biciclette, lavatrici, frigoriferi, forni, lavastoviglie, tv, computer, stampanti, scanner, toner, pile, lampadine, tablet, telefoni, cartucce. Non si possono invece conferire inerti, vernici, pneumatici o rifiuti speciali.