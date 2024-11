Christmas Town, accordo con FCE per incentivare l’uso della Metro

dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Catania – Il Natale è alle porte, Catania si prepara ad accogliere la nuova “città nella città”, quella del Christmas Town – realizzata al centro fieristico Le Ciminiere– dove tutto è creativamente progettato per allietare e stupire i visitatori durante l’intero periodo di festività: dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025.

Saranno tanti i visitatori, provenienti da ogni parte dell’isola e non solo, attratti dal sogno di vivere, almeno per un giorno, immersi in un’atmosfera magica con Babbo Natale e tante altre sorprese, tra elfi, dolcezze, melodie, stelle, luminarie, renne e regali. Per raggiungere la location del villaggio natalizio più grande del Sud Italia sarà possibile muoversi anche in Metro. Siglato – per il secondo anno consecutivo – l’accordo tra Christmas Town e FCE (Ferrovia Circumetnea Metropolitana di Catania),da sempre sensibile alla diffusione della cultura della mobilità sostenibile, per incentivare l’uso dei mezzi pubblici.