Christmas Town: “Apripista a Catania per l’industria del divertimento”

Catania si conferma così un centro strategico per iniziative di richiamo nazionale, in grado di generare un impatto positivo sull’economia e di proiettare il territorio verso nuovi traguardi di attrattività. Il successo di questa operazione, realizzata con grande competenza organizzativa e cura dei dettagli, dimostra che anche qui è possibile investire con successo nell’industria del divertimento. I parchi tematici si affermano sempre più come destinazioni in grado di attrarre visitatori e rafforzare l’immagine del territorio come meta di qualità e innovazione. È anche questo il futuro che vogliamo costruire per Catania e per la Sicilia”. Il Villaggio di Natale piace, fa sognare e si rinnova per far vivere alle famiglie la gioia delle festività in modo creativo e suggestivo, ma è anche volano economico, con un importante indotto legato alla ricettività: “Quest’anno Christmas Town, evento giunto alla seconda edizione – sottolinea il direttore creativo Francesco Grasso – ha richiamato l’attenzione di tantissimi turisti: tour operator e strutture alberghiere con grande intraprendenza si sono organizzate per offrire la migliore esperienza, proponendo Catania quale meta turistica natalizia. Un ringraziamento va alle Istituzioni che sin dal primo momento hanno creduto nelle potenzialità di questa manifestazione, che quest’anno ha raddoppiato i suoi spazi, inserendo nuove attrazioni, nuovi spettacoli e ampliando l’apertura fino al 7 gennaio. La macchina organizzativa è imponente, tutto l’impegno quest’anno è andato nella direzione di migliorare la fruizione, innalzare ulteriormente la qualità delle produzioni, e ottimizzare il tempo trascorso da parte dei visitatori. Speriamo di esserci riusciti nel segno del messaggio che abbiamo scelto per questa edizione 2024: “Believe”.