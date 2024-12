Commercialisti Catania, scenari normativi in evoluzione: un nuovo anno all’insegna della formazione 

Assemblea iscritti

L’Assemblea degli iscritti approva il bilancio preventivo e guarda al futuro per sostenere il tessuto economico e produttivo del territorio etneo

CATANIA – In 226 hanno partecipato all’Assemblea generale degli iscritti nell’Albo e nell’Elenco Speciale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania per discutere e approvare il bilancio preventivo 2025, dopo la relazione del presidente ODCEC di Catania Salvatore Virgillito e del tesoriere Anna Quattrone. Questi i risultati di una giornata di lavori che si è svolta in un’atmosfera pre-natalizia presso l’Hotel Nettuno di Catania e che ha visto i professionisti pronti a volgere lo sguardo al futuro per sostenere il tessuto economico cittadino, in questa complessa fase di cambiamenti normativi e rilancio dello sviluppo.

Al tavolo del Consiglio, Tito Giuffrida (vicepresidente ODCEC Catania) ed Eleonora Contarino (segretario ODCEC Catania) hanno partecipato alle introduzioni, lasciando poi spazio agli interventi degli iscritti. Prevista all’”Ordine del Giorno” anche la relazione del Collegio dei Revisori, composto dalla presidente Maria Papotto e dai revisori Giovanni Luca Rosario Astorina, Concetta Liliana Bizzini.