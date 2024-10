Forum su invecchiamento cerebrale e riabilitazione cognitiva 

Centro Catanese di Medicina e Chirurgia, Hospital Seven e Albero della Salute

Conferenza il 9 ottobre 2024 alle ore 16 in via Battello 46 Catania

CATANIA – Malattie neurodegenerative e disturbi neurologici legati all’invecchiamento: cause, sintomi, cure. Questi i temi che alimenteranno il convegno “Invecchiamento cerebrale e riabilitazione cognitiva” organizzato dal Centro Catanese di Medicina e Chirurgia, Hospital Seven e Albero della Salute, che si terrà domani – 9 ottobre – dalle ore 16, nell’Aula conferenze della Casa di Cura ad indirizzo polispecialistico medico-chirurgico che svolge la propria attività a Catania dal 1976 (Via Battello, 46 Catania).

Un evento unico, moderato da Alfio Mauro Catalano, responsabile del servizio di Neurologia del Centro Catanese di Medicina e Chirurgia, che vedrà la partecipazione di esperti nel campo della neurologia e del supporto psicologico. Il relatore sarà Giuseppe Zappalà – già responsabile del “Centro per i Disturbi Cognitivi e Demenze” (C.D.C.D) del Presidio Ospedaliero Garibaldi di Catania; consulente per il C.D.C.D. dell’Istituto Fondazione G. Giglio di Cefalù.