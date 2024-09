Giocando s’impara a differenziare: oltre 100 i ragazzi coinvolti per un futuro più rispettoso dell’ambiente

Iniziativa del VI Municipio del Comune di Catania e di Ecocar Ambiente

Manifestazione a supporto della campagna “Catania è Casa” promossa dall’Amministrazione comunale etnea

CATANIA – Educare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente, sviluppando in loro il senso di comunità e di responsabilità verso la “cosa pubblica”. Accrescere il buon senso dei bambini suggerendo una maggiore attenzione per il rispetto delle regole, del territorio e dell’ambiente.

Questa la mission di Ecocar Ambiente – azienda che attraverso la Divisione Ambiente dal 2021 opera a Catania nel Lotto Sud (che conta oltre 90 mila abitanti) come gestore dei servizi ambientali, occupandosi della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani – e del Consiglio del VI Municipio catanese che ieri pomeriggio (26 settembre) hanno organizzato l’evento “Impariamo giocando / Differenziamoci!”, manifestazione a supporto della campagna informativa “Catania è Casa” promossa dall’Amministrazione comunale etnea. Presso il VI Municipio di Catania – Stradale San Giorgio n.27 – si sono radunati oltre 100 tra ragazzi e bambini appartenenti alle associazioni del territorio coinvolti nell’iniziativa: Talità kum, Oratorio Giovanni Paolo II, Centro Ricreativo Rosario Livatino, Fondazione Onlus Cirino La Rosa, Polo Educativo Villa Fazio Librino, ASD HdueO Sport e Animazione, Briganti Rugby Librino, Boxing Team Catania Ring e Vulcano Etna Rugby, Misericordia Catania Santa Croce e Misericordia Librino. I protagonisti sono stati proprio i ragazzi che hanno partecipato alle attività ludiche (campana – fazzoletto quiz – differenzia veloce) imparando al contempo le regole per differenziare in modo corretto i rifiuti.

«Ecocar è stata lieta di partecipare a quest’iniziativa promossa dalla VI municipalità, dal presidente Valenti e da tutto il suo Consiglio – ha affermato Benedetto Diana, referente Ecocar – L’evento è stato rivolto principalmente ai bambini, crediamo che con il gioco si possano veicolare messaggi educativi, per raccogliere risultati per il futuro. Siamo consapevoli che i bambini saranno gli adulti del domani e facciamo affidamento su di loro proprio per proteggere l’ambiente e mantenere la nostra città più pulita». «Durante quest’anno sono state tante le iniziative messe in atto dall’Amministrazione, ma a quanto pare non basta, c’è una fetta di popolazione che in maniera inspiegabile si ostina a non voler fare la raccolta differenziata – ha affermato Francesco Valenti, presidente VI municipio Comune di Catania – Ecco perché oltre alle azioni sanzionatorie è necessario attivare attività costruttive, così insieme a Ecocar e con le associazioni del territorio abbiamo deciso di coinvolgere i bambini. Siamo fiduciosi che quanto appreso da loro potrà essere trasmesso agli adulti affinché venga fatta una corretta raccolta differenziata».