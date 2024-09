Isola ecologica di Librino-San Giorgio: ad agosto raccolte 114 tonnellate di rifiuti

Bilancio di Ecocar Ambiente sul nuovo CCR

«L’8% della raccolta differenziata del Lotto Sud proviene da qui, nei prossimi mesi ci aspettiamo un ulteriore incremento»

CATANIA – Centoquattordici tonnellate di rifiuti sono state conferite in un mese nel nuovo Centro Comunale di Raccolta di viale Biagio Pecorino, a Librino-San Giorgio. Il CCR (Isola Ecologica) è stato inaugurato il primo di agosto 2024 e, dati alla mano, in 30 giorni ha fatto registrare «risultati incoraggianti».

È quanto emerge da un primo bilancio prodotto da Ecocar Ambiente, azienda che dal 2021 opera a Catania – nel Lotto Sud – nell’ambito della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e che gestisce con il proprio personale anche la nuova infrastruttura. L’isola ecologica di Librino-San Giorgio, la terza operativa del capoluogo etneo- oltre a quelle di via Gianni a Picanello e viale Tirreno a Trappeto Nord – è stata realizzata grazie al progetto presentato dall’Amministrazione Comunale e finanziato coi fondi comunitari del Pon Metro, insieme ad altri tre CCR, anch’essi prossimi all’operatività, realizzati in via Montenero, via Forcile e tra le vie San Filippo Neri e Vagliasindi.