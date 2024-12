“Natale a Nesima”: vent’anni di vita, speranza e orgoglio per la città di Catania

Giovedì 19 dicembre ore 15.30 presentazione del libro

Sindaci, arcivescovi, direttori generali, istituzioni e professionisti riuniti per festeggiare i 40mila bambini nati dal 2004 a oggi nel presidio di via Palermo: «Così promuoviamo e sosteniamo il valore della vita»

La vita che nasce, Catania che sorride: un nuovo cittadino da accogliere nella nostra comunità. «Venti edizioni della festa di Natale nel presidio Garibaldi Nesima, significano innanzitutto aver contribuito a mettere al mondo più di quarantamila bambini. Si tratta di un vero e proprio record raggiunto grazie a un sistema che è sinonimo d’eccellenza», sottolinea il direttore generale dell’Arnas Garibaldi Giuseppe Giammanco. Un primato (motivo d’orgoglio per tutta la città) che sostiene il valore della nascita e della vita, e che è frutto di un lavoro multidisciplinare – coordinato dal direttore del Dipartimento Materno-Infantile Arnas Garibaldi Giuseppe Ettore – capace di mettere insieme diverse unità operative: Chirurgia pediatrica, Pediatria, Neonatologia, Talassemia, Terapia Intensiva Pediatrica, Cardiologia Pediatrica e Diabetologia Pediatrica.

Per festeggiare questo traguardo giovedì 19 dicembre 2024, presso il Salone Dusmet del Presidio Ospedaliero Garibaldi Centro di Catania, si terrà la presentazione del volume “Vent’anni del Natale a Nesima”. Un’occasione unica per riflettere su un percorso che ha visto la città e le sue istituzioni unite nel segno della condivisione e della partecipazione. L’evento avrà inizio alle ore 15:30 con il benvenuto del prof. Ettore, seguiranno i saluti istituzionali del direttore generale Arnas Garibaldi Giuseppe Giammanco, del direttore amministrativo Arnas Garibaldi Giovanni Annino e del direttore sanitario Arnas Garibaldi Mauro Sapienza. Via poi alle testimonianze di figure chiave che hanno accompagnato questa manifestazione nel corso degli anni: sindaci, vescovi, direttori generali e decani che hanno contribuito al successo e alla continuità dell’iniziativa. Il programma include un momento dedicato al ruolo della stampa locale, con gli interventi del direttore del quotidiano “La Sicilia” Antonello Piraneo e del direttore del “Quotidiano di Sicilia” Raffaella Tregua.