Rifiuti, inaugurata isola ecologica a Librino-San Giorgio. Trantino: «Nuovo importante strumento per innalzare la percentuale di raccolta differenziata»

CATANIA | Lotto Sud | Viale Biagio Pecorino

Il CCR sarà aperto al pubblico tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 18.00

CATANIA – Potenziare la raccolta differenziata e disincentivare l’abbandono abusivo dei rifiuti sul territorio. Questo l’obiettivo che vuole raggiungere l’Amministrazione comunale di Catania e in questa direzione vanno l’inaugurazione e l’apertura al pubblico – tenutesi stamattina – del Centro Comunale di Raccolta (CCR), realizzato in viale Biagio Pecorino (Librino – San Giorgio) nel VI Municipio.

Sarà un luogo sorvegliato e attrezzato a disposizione dei cittadini, che potranno depositare gratuitamente i rifiuti urbani differenziati che – per dimensione o tipologia – non possono essere conferiti con la raccolta porta a porta. All’apertura ufficiale hanno preso parte il sindaco di Catania Enrico Trantino, il neo assessore comunale all’Ecologia e all’Ambiente Massimo Pesce, l’assessore alle Politiche Comunitarie Sergio Parisi, l’assessore alle manutenzioni Giovanni Petralia e Benedetto Diana, referente di Ecocar Ambiente, azienda che dal 2021 opera a Catania nel Lotto Sud, nella raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e che gestirà con proprio personale anche la nuova infrastruttura.

«L’apertura al pubblico di questo CCR diventa un altro tassello fondamentale del più grande quadro che questa Amministrazione sta disegnando per dare una svolta sul tema della raccolta dei rifiuti – ha dichiarato il sindaco Enrico Trantino – il cittadino avrà sempre più possibilità di conferire ingombranti e tutti quei rifiuti che sono difficilmente selezionabili. Un percorso che verrà potenziato con le altre tre strutture analoghe che diverranno operative entro la fine dell’estate in via Forcile, via Montenero, e tra le vie San Filippo Neri e Vagliasindi. Nel CRR sarà consentito lo scarico anche agli “svuota cantine”, così da evitare l’abbandono in strada dei rifiuti e la creazione di vere e proprie micro discariche, così com’è avvenuto fino ad oggi. E a questo proposito, voglio chiarire una volta per tutte che non è affatto all’ordine del giorno l’ipotesi strumentalmente sbandierata dall’opposizione di un rincaro della Tari, solo una mistificazione senza alcun concreto fondamento».

«Le isole ecologiche, rappresentano un punto cardine della modifica strutturale della raccolta differenziata avviata da questa Amministrazione – ha affermato l’assessore Massimo Pesce – un’infrastruttura al servizio del cittadino che consentirà di aumentare la percentuale di RD che al momento si attesta intorno al 33% su tutto il territorio comunale e per questo dovremmo tutti cambiare passo ed essere più virtuosi e rispettare le regole. Con sei aree dedicate riusciremo a servire tutta la città. Da questo momento noi ci auguriamo che il cittadino conferisca il rifiuto nell’Isola ecologica, questo consente un abbattimento dei costi e quindi la possibilità anche di diminuire la Tari in futuro. Stiamo immaginando con il sindaco un sistema premiante, con l’obiettivo di sensibilizzare ulteriormente la nostra comunità, a cominciare dai tanti condomini che devono essere più sensibili». «Si tratta del primo CCR per il Lotto Sud: anche se questo di Viale Biagio Pecorino servirà principalmente ai cittadini che abitano in questa parte della città – ha affermato Benedetto Diana di Ecocar Ambiente – anche coloro che abitano in altri quartieri di Catania potranno venire a conferire qui, così come accade per i CCR già esistenti in Viale Tirreno e a Picanello. Questa nuova struttura che viene messa a servizio dei cittadini rappresenta uno strumento in più per migliorare la raccolta differenziata nel Comune di Catania, e per intercettare quelle frazioni che non vengono ritirate a domicilio e che a volte risultano ostiche da gestire per gli utenti. Crediamo che attraverso questo nuovo step si possa facilitare il passaggio a percentuali più elevate di raccolta differenziata. Si potranno portare al CCR quasi tutte le tipologie di rifiuti che vengono raccolte in casa con il servizio domiciliare, ad eccezione del residuale e dell’organico – ha aggiunto Diana – Non si potrà depositare l’indifferenziata, mentre invece si potranno conferire gli inerti, gli sfalci di potatura, i farmaci scaduti, pile, batterie, oli esausti da cucina. Tutti quei rifiuti che messi insieme possono fare la differenza, non solo dal punto di vista della raccolta differenziata ma anche per la pulizia della città e per ridurre i livelli di inquinamento».

Il nuovo Centro Comunale di Raccolta di viale Biagio Pecorino – aperto al pubblico tutti i giorni dalle 9 alle 13, e dalle 14,30 alle 18 – è il terzo operativo con quelli di via Gianni a Picanello e viale Tirreno a Trappeto Nord, è stato realizzato grazie al progetto presentato dall’Amministrazione Comunale e finanziato coi fondi comunitari del Pon Metro, insieme ad altri tre CCR, anch’essi prossimi all’operatività, realizzati in via Montenero, via Forcile e tra le vie San Filippo Neri e Vagliasindi.

PICCOLO VADEMECUM DI SERVIZIO: come conferire nell’Isola Ecologica (Infografica in allegato)

• Presentarsi agli operatori con documento di riconoscimento e codice fiscale per la registrazione nei database comunali (necessaria la residenza nel Comune di Catania)

• Pesare nell’apposita bilancia i rifiuti da conferire e ritirare il ticket con la descrizione del rifiuto e il peso

• Recarsi agli appositi contenitori, distinti opportunamente per tipologia di rifiuto