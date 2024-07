Torneo nazionale di calcio di categoria: gli Architetti etnei si aggiudicano il trofeo

Sport

Sudore, fatica, impegno, non solo nel lavoro, ma anche nello sport. Gli architetti catanesi vincono il torneo nazionale di calcio di categoria, giunto alla sua tredicesima edizione.

Una squadra fondata dall’architetto e capitano Maurizio Spina nel 1994 – allora vicepresidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Catania – affiancato successivamente da Peppe Cantarella, nel 1995, e da Maurizio Mannanici, nel 1996, ricoprendo l’incarico di allenatore: era il primo Torneo Interregionale delle professioni, contro Ingegneri, Magistrati, Avvocati e Agronomi. Una competizione, che, negli anni, ha visto aggiungersi anche altre categorie.

Un cammino sportivo che il Calcio Club Architetti Catania ha vissuto in un crescendo, fino alla vittoria a Salerno, per 4-2, contro i padroni di casa. In totale oltre 300 gli architetti iscritti ai diversi Ordini o a consorziati, appartenenti a Comuni ed Enti territoriali. A sfidarsi le rappresentanze di Avellino, Bergamo e Brescia, Campobasso, Catania, Catanzaro, Foggia, Messina, Napoli, Pescara, Reggio Calabria e Vibo Valentia, Salerno.