2 giugno: bloccati 15 ambientalisti a Roma con vernice

Durante i controlli per la parata, "diretti ai Fori imperiali"

ROMA, 02 GIU – Bloccati in vari punti di Roma 15 attivisti di Ultima generazione, con al seguito bottiglie contenenti vernice e alcuni lucchetti. Gli ambientalisti sono stati individuati durante i servizi preventivi posti in atto dalla Questura di Roma, in vista della parata per la festa della Repubblica. Per gli investigatori erano probabilmente diretti verso i Fori Imperiali e sono stati condotti negli uffici di Polizia. Sono stati fermati in diverse strade del centro storico. In particolare, secondo quanto si apprende, in cinque si trovavano a piazza SS Apostoli, con bottiglie piene di liquido nero, a ridosso del passaggio del presidente Sergio Mattarella. Per gli investigatori avevano pianificato un’azione in più punti della parata ai Fori Imperiali. In otto avevano già un foglio di via obbligatorio e quindi rischierebbero anche la denuncia per violazione.

