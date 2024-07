A fuoco appartamento nel Livornese, muore una donna

agenzia

Due vicini portati in ospedale per uno stato di forte agitazione

BIBBONA (LIVORNO), 02 LUG – Una donna è morta in seguito ad un incendio scoppiato nel suo appartamento in località La California, nel comune di Bibbona (Livorno). La donna è stata trovata deceduta mentre due vicini sono stati accompagnati al pronto soccorso di Cecina (Livorno), in codice verde, per uno stato di forte agitazione. Ferito anche un vigile del fuoco che ha riportato una ustione al gomito, ed è stato portato anche lui al pronto soccorso in codice verde.

