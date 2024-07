Addio alla ‘staffetta partigiana’ Giacomina Castagnetti

agenzia

Morta a Reggio Emilia a 98 anni, protagonista della Resistenza

REGGIO EMILIA, 21 LUG – Si è spenta a Reggio Emilia, all’età di 98 anni, la staffetta partigiana Giacomina Castagnetti. Protagonista della Resistenza e testimone fino agli ultimi giorni, partecipando sempre con passione agli incontri di Istoreco con le scuole per tramandare i valori della Memoria ai giovani. Giacomina era nata l’11 novembre del 1925 e a partire dal 1940 in piena Seconda Guerra Mondiale, raccoglie contributi per il cosiddetto ‘Soccorso Rosso’, la rete di aiuto clandestina comunista che durante il regime nazifascista sosteneva gli antifascisti perseguitati raccogliendo contributi, cibo e vestiti, nella zona di Quattro Castella. Entrò nella Resistenza dopo l’8 settembre 1943, nei Gruppi di difesa della Donna, un’organizzazione femminile creata dal Comitato di Liberazione Nazionale. Nel Dopoguerra è stata anche sindacalista. La provincia reggiana perde con lei un altro pezzo di storia dopo la morte negli scorsi giorni del Partigiano Alì, al secolo Giglio Mazzi.

